Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета"

Военнослужащие поразили артиллерийскую установку ВСУ на Южнодонецком направлении.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях видео с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки отечественным барражирующим боеприпасом "Ланцет". Ролик сделан при помощи разведывательного беспилотного летательного аппарата. На кадрах видно, что техника противника скрывалась на территории лесопосадок, боевая группа вела оттуда огонь.После этого в кадр влетел "Ланцет", который уничтожил объект прямым попаданием. В результате техника ВСУ полностью выгорела, а в небо поднялся черный дым. После этого военные зафиксировали детонацию отдельных пороховых зарядов САУ. Уточним, что операция проведена при участии дронп-камикадзе на южнодонецком направлении.

Расчетом БПЛА была выявлена замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки, ведущей огонь. По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом. В результате удара САУ была уничтожена. пресс-служба Минобороны России

ВС РФ предотвратили две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра.

Фото и видео: Минобороны России