Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие на херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли две попытки Вооруженных сил Украины перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Специалист добавил, что около островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов поражены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 человек живой силы противника.

Военнослужащими российской группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра. Роман Кодрян, глава пресс-службы Днепра

В рамках контрбатарейной борьбы в корабельном районе города Херсона российкими артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с боевым расчетом.

На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО.

Фото и видео: Минобороны