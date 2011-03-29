Специалисты рассказали о трагедии в Запорожской области.

Сотрудники Следственного комитета России выявили на месте обстрела в городе Днепрорудное на территории Запорожской области осколки боеприпаса производства натовских стран. Соответствующее заявление специалисты сделали в интервью журналистам "РИА Новостей". Ранее оперативные службы уточнили, что обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся населенный пункт в Запорожье. Пострадавшими считаются шесть граждан. Позже от полученных ранений скончался мирный житель. В рамках осмотра места трагедии и беседы со свидетелями были найдены осколки боеприпаса. На текущий мометн осколки снаряда дают возможность говорить о том, что он был произведен в одной из стран коллективного Запада. Объект направлен на экспертизу для более точного установления вида вооружения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости