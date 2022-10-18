Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

ВС России пресекли попытки переправы украинских военных через Жеребец. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 18 октября сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что по краснолиманскому направлению в ходе специальной военной операции за последние сутки военные ликвидировали свыше 40 человек.

В результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт заметил, что огневое поражение нанасено по позициям ВСУ вблизи таких населенных пунктов как Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики. В регионе уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронированных транспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа, оборудованных крупнокалиберными пулеметами.

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Фото и видео: Минобороны России