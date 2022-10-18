Минобороны РФ: российские военные нанесли новые удары по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам энергетики Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В течение суток российские военные продолжили нанесение ударов по системам военного управления, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Удары производились из высокоточного оружия большой дальности. По словам Конашенков, все назначенные объекты были поражены.
Ранее Минобороны показало подготовку артиллеристов на полигонах Калининградской области.
Видео: Минобороны России
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