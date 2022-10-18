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Минобороны РФ: российские военные нанесли новые удары по объектам энергетики Украины

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Также российские военные поразили арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам энергетики Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток российские военные продолжили нанесение ударов по системам военного управления, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Удары производились из высокоточного оружия большой дальности. По словам Конашенков, все назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны показало подготовку артиллеристов на полигонах Калининградской области.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, объекты энергетики, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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