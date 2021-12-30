Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

Киевский режим за последние сутки в ходе попыток наступления потерял на Краснолиманском направлении более 100 военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт пояснил прессе, что в зоне проведения специальной военной операции за счет слаженных и умелых действий "Центральной" группировки сил Вооруженных сил России были отражены атаки противника. При помощи артиллерии и авиации ликвидированы подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад Украины, размещенных в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка ЛНР и Серебрянка ДНР. Дополнительно военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Украины вблизи Червоной Дибровы.

За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России