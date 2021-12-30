Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции отразили семь атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что боевые задачи выполнялись силами "Южной" группировки.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Игорь Еонашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики ликвидирован склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.

Фото и видео: минобороны России