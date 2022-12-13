ИГорь Конашенков рассказал о работе на СВО "Центра" и "Запада".

На Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения Вооруженными силами России специальной военной операции киевский режим лишился около 125 военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнялись при помощи артиллерии и авиации "Западной" и "Центральной" группировок сил. Известно, что вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР военные смогли пресечь деятельность двух украинских дивесрионно-развезывательных групп.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Фигеловка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики, районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Около населенного пункта Старица Харьковской области российскими специалистами уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника по купянскому направлению составили до 60 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины, пикап, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. На Краснолиманском направлении поражены силы ВСУ в количестве свыше 65 человек, а также две боевые машины пехоты и гаубица Д-30. Около Червоной Бидрова в ЛНР военные смогли остановить действия двух ДРГ.

Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России