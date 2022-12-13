Игорь Конашенков рассказал р работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении уничтожила до 255 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 апреля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно в регионе боевых действий поражено два склада противника и 20 единиц техники ВСУ. В список попали десять автомобилей, шесть бронированных машин, боевая машина пехоты, машина реактивной системы залпового огня "Град" и две гаубицы Д-20.

Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти человек. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант напомнил о том, что в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки, а в районе Серебрянки - уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Штурмовые отряды в последние сутки продолжали вести бои в западной части Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России