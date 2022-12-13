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Штурмовые отряды в последние сутки продолжали вести бои в западной части Артемовска

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных по донецкому направлению.

Российские группировки сил по донецкому направлению за последние сутки проведения специальной военной операции продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовска (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовска. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям по овладению городом.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки "Юг" поразила боевые подразделения ВСУ, находящиеся в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики. В ходе СВО за день проведено восемь вылетов. Артиллерия осуществила 69 огневых задач.

Военнослужащие ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью минометов "Сани".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовск, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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