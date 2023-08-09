ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области

Журналисты заняли работу по устранению работы дрона ВСУ на СВО.

Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России выявили и посадили украинский беспилотник, который вел разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка, расположенного в Запорожской области. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". В интервью информационному агентству командир РЭБ отметил, что дрон противника был перехвачен за счет подавления каналов управления БПЛА.

БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения. боец на СВО

Военнослужащий заметил, что велика вероятность того, что ВСУ готовили ряд ударов по объектам жизнеобеспечения мирной инфраструктуры в городе. Предположительно, беспилотник мог изучать объекты в Долгопрудном, так как на днях в городе был произведен удар со стороны ВСУ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости