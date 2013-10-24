Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация в зоне проведения специальной военной операции поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, расположенные в районе города Харькова и Рай-Александровки в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Рай-Александровка (ДНР) и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Военнослцжащие России в течение суток нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных.

Фото и видео: Минобороны России