ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом

Российские ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация в зоне проведения специальной военной операции поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, расположенные в районе города Харькова и Рай-Александровки в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В районах населенных пунктов Рай-Александровка (ДНР) и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Военнослцжащие России в течение суток нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных.
Фото и видео: Минобороны России
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