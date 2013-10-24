  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:31
127
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России поразили штабы украинских бригад под Харьковом

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация в зоне проведения специальной военной операции поразили штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, расположенные в районе города Харькова и Рай-Александровки в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Рай-Александровка (ДНР) и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Военнослцжащие России в течение суток нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 40 военных.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, минобороны, харьковская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии