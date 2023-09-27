Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация и артиллерия "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции поразила пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Речь идет об объектах 127-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны, 79-й десантно-штурмовой бригады и 72-й механизированной бригады противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 сентября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Специалист добавил, что военнослужащие сорвали работу трех разведывательных групп ВСУ вблизи Новодонецкого, Марфополя и севернее Приютного, а также и попытку ротации боевых подразделений ВСУ около Новодонецкого, Екатериновки.

Поражены в районах Полтавки, Зеленого Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, в Новомихайловке и в районе Константиновки. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Дополнительно отражена в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился ртиллерийского орудия Д-20 в районе Времевки и двух минометных расчетов в районах Павловки и севернее Никольского.

Группировка "Восток" сорвала ротацию бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России