ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО в ДНР.

Российские Вооруженные силы в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки поразили на территории Донецкой народной республики пункты управления двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за день поражены 82 артиллерийских боевых подразделения противника, размещенные на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 96 районах, отмечает МО РФ.

В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России