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В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

 В районах населенных пунктов Новомихайловка (Донецкая народная республика) и Степовое (Запорожсая область) российскими Вооруженными силами за последние сутки проведения специальной военной операции были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ.

В районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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