Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

В районах населенных пунктов Новомихайловка (Донецкая народная республика) и Степовое (Запорожсая область) российскими Вооруженными силами за последние сутки проведения специальной военной операции были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ.

В районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России