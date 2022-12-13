В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ

В районах населенных пунктов Новомихайловка (Донецкая народная республика) и Степовое (Запорожсая область) российскими Вооруженными силами за последние сутки проведения специальной военной операции были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ.
В районах Новомихайловки в ДНР и Степового на Запорожье уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад украинских войск.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Фото и видео: Минобороны России
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