Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка сил нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом журналистам рассказал на регулярном брифинге от 27 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что ВСу потеряли зв день до 120 человек личного состава, а также четыре единицы боевого вооружения. Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, а также возле Малой Токмачки, Марфополя.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля... Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что дополнительно российские военные смогли ликвидировать на СВО самоходную артиллерийскую установку Krab польского изготовления, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Генерал-лейтенант РФ заметил, что вблизи населенного пункта Новомихайловка и около Степаново в Запорожье ликвидированы два склада боеприпасов противников. Речь идет о запасах 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек.

Фото и видео: Минобороны России