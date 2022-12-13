Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

оссийские Вооруженные силы на херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 10 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также гаубицу противника Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 260 бойцов на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России