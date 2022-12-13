Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил Украины на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировала свыше 260 украинских военнослужащих, а также десять единиц боевой техники противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что говорит о поражении самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", двух гаубицах Д-30, пяти бронированных автомобилях, двух бронированных машин пехоты.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно, в районе населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории Донецкой народной республики, уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России