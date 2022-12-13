Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" и "Запада" на СВО.

На купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции киевский режим за последние сутки лишился свыше 100 своих военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевые задачи выполнялись оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией "Западной" и "Центральной" группировок сил. Военные смогли ликвидировать пять боевых бронированных машин, семь единиц автомобильной техники, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", а также одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих. в районе населенного пункта Стельмаховка уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Там уничтожено до 60 человек личного состава ВСУ.

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России