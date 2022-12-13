Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Авиация российской "Центральной" группировки нанесла удары в зоне проведения специальной военной операции по опорным пунктам Вооруженных сил Украины и их пунктам временной дислокации. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая сделал руководитель местной пресс-службы "Центра" Александр Савчук Эксперт пояснил, что боевые задачи выполнены по краснолиманскому направлению.

Штурмoвой и бомбардировoчной авиацией нанесены авиационные удары по опoрным пунктам и пунктам временной дислoкации противника в районах Серебрянка, Кременная, Тoрское. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Глава пресс-службы "Центра" уточнил, что артиллерийские подразделения ликвидировали места скопления техники противника, расположенные вблизи населенных пунктoв Невское, Новолюбoвка, Терны. Расчеты зенитных ракетных комплексoв (ЗРК) "Тор-М1" ликвидировали беспилотники ВСУ типа "Фурия" и "Эльф". Александр Савчук заметил, что на торс ком участке СВО, а также около Серебрянского лесничества авиация и артиллерия поразила позиции 81-ой аэромoбильной бригады, 95-ой десантно-штурмoвой бригады и Пятой бригады Нациoнальной гвардии Украины. Речь идет о значительных потерях в личном составе и вооружении ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России