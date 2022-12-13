В сети появились кадры новой атакующей тактики российских дронов-камикадзе

СМИ: военные применили "Ланцет" на СВО.

Российские военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции новую атакующую тактику. Она включает в себя отечественные беспилотники-камикадзе "Ланцет". Соответствующее заявление сделали авторы издания "Российская газета" со ссылкой на видеоролик, размещенный в Telegram-канале "Повернутые на войне". В кадре можно заметить, что первый дрон создает в складском помещении брешь, а затем второй БПЛА через пролом в ангаре ликвидирует зенитно-ракетный комплекс "ОСА", принадлежащиц украинской стороне. Напомним, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении СВО. Военнослужащие активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.

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Фото и видео: Telegram / Повернутые на войне