Танкисты донецкого корпуса уничтожили дом с украинскими военными

Ролик с боевой операцией размещен в ТГ-канале Народной милиции ДНР.

Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса российской армии танковым ударом до основания обрушили здание, в котором укрывались украинские военнослужащие. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики. Специалисты опубликовали в социальных сетях кадры, на котором замечены двое представителей ВСУ, которые заходили в частный двухэтажный дом с оружием в руках. Позже в помещение попал еще один военнослужащий Украины. Спустя мгновение в здание попал снаряд. Повторным ударом дом был обрушен. В Народной милиции ДНР пояснили, что в ликвидации позиций бойцов ВСУ участвовали танкисты 10-го отдельного танкового батальона.

Отбивших атаку дронов на корабль "Иван Хурс" военнослужащих представят к госнаградам.

Фото и видео: Telegram / Народная милиция ДНР