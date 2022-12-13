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Танкисты донецкого корпуса уничтожили дом с украинскими военными

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Ролик с боевой операцией размещен в ТГ-канале Народной милиции ДНР.

Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса российской армии танковым ударом до основания обрушили здание, в котором укрывались украинские военнослужащие. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики. Специалисты опубликовали в социальных сетях кадры, на котором замечены двое представителей ВСУ, которые заходили в частный двухэтажный дом с оружием в руках. Позже в помещение попал еще один военнослужащий Украины. Спустя мгновение в здание попал снаряд. Повторным ударом дом был обрушен. В Народной милиции ДНР пояснили, что в ликвидации позиций бойцов ВСУ участвовали танкисты 10-го отдельного танкового батальона.

Отбивших атаку дронов на корабль "Иван Хурс" военнослужащих представят к госнаградам.

Фото и видео: Telegram / Народная милиция ДНР

Теги: всу, днр, минобороны, сво, танки
Категории: Мировые новости, Лента новостей, События на Украине, Новости России, Происшествия,

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