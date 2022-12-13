Отбивших атаку дронов на корабль "Иван Хурс" военнослужащих представят к госнаградам

Моряки "Ивана Хурса" рассказали, как отбивали атаку украинских надводных беспилотников.

Российское военнослужащие из Черноморского флота, которые успешно уничтожили украинские беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль "Иван Хурс", в настоящее время представлены к боевым государственным наградам. Речь идет о старшине артиллерийской команды, мичмане Евгении Щербе, а также сержанте-химике Максимае Панежине, радиометристе-ефрейторе Данииле Нестерове и старшем сигнальщике-старшем матросе Валентине Неймане. Известно, что экипаж нес боевое дежурство по мониторингу за надводной ситуацией в районе выполнения задач.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели противника, которые приближались у российскому кораблю. Далее военнослужащие по команде командира корабля капитана третьего ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения поразили цель на безопасном для себя расстоянии.

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Фото и видео: Минобороны России