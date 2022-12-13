Замглавы МО РФ Тимур Иванов проверил в Севастополе ход строительства военного госпиталя на площади 8,5 Га

Чиновник прибыл на позиции ЮВО для изучения хода строительных работ по социальной инфраструктуре.

Заместитель российского министра по обороне Тимур Иванов проинспектировал строительство и реконструкцию историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводится по поручению главы государства Владимира Путина, а также строительство военного госпиталя в городе Севастополе. В настоящее время чиновник находится в рабочей поездке по территории Сил Южного военного округа (ЮВО). Об этом рассказала пресс-служба военного ведомства страны. Специалисты отметили, что на полуострове возводится социальная инфраструктура. До конца 2023 года будет презентован госпиталь на 150 койко-мест. Объект расположится на площади в 8,5 Га. Известно, что медицинский комплекс позволит пациентам пройти все виды современных исследований за счет оснащения необходимой техникой и оборудованием.

Будут возведены свыше 20 зданий и сооружений. Среди них - лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и другие объекты.... пресс-служба Минобороны России

В госпитале появится реанимационное, хирургическое, урологическое, эндоскопическое, диагностическое, а также травматологическое, кардиологическое, гинекологическое и ожоговое отделения вместе с отделениями сосудистой хирургии и неврологии.Дополнительно ведется реконструкция местного историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводится на площади 30 Га. В текущий момент сотрудники уже возвели "Детский художественно-эстетический центр", филиал "Артека" - "Корсунь". Будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

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Фото и видео: Минобороны России