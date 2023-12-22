Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении поразили пять пунктов временной дислокации ооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 16 января глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель". Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Также российские войска смогли пресечь восемь попыток со стороны противника по усилению передовых позиций в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. В результате "Востоком" уничтожены два пикапа и до 30 человек личного состава убитыми и ранеными в ВСУ.

"Запад" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Петропавловкой.

Фото и видео: Минобороны России