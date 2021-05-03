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ВС России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление

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На Харьковском направлении ведутся интенсивные бои с украинскими войсками.

Вооруженные силы России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление. Об этом сообщает "РИА Новости".

Российские военные перебрасывают системы ТОС-1А "Солнцепек" на направление, где ведутся интенсивные бои с украинскими войсками. Они предназначены для поражения живой силы, а также техники и фортификационных сооружений с помощью боеприпасов калибра 220 мм.

Ранее глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, огнеметные системы, солнцепек, тос-1а, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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