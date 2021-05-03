ВС России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление

Вооруженные силы России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление. Об этом сообщает "РИА Новости".
Российские военные перебрасывают системы ТОС-1А "Солнцепек" на направление, где ведутся интенсивные бои с украинскими войсками. Они предназначены для поражения живой силы, а также техники и фортификационных сооружений с помощью боеприпасов калибра 220 мм.
Ранее глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
Видео: Минобороны России
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