ВС России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление

На Харьковском направлении ведутся интенсивные бои с украинскими войсками.

Вооруженные силы России перебрасывают тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление. Об этом сообщает "РИА Новости".

Российские военные перебрасывают системы ТОС-1А "Солнцепек" на направление, где ведутся интенсивные бои с украинскими войсками. Они предназначены для поражения живой силы, а также техники и фортификационных сооружений с помощью боеприпасов калибра 220 мм.

Ранее глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

Видео: Минобороны России