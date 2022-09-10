Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий

По его словам, ситуация складывается "не наилучшим образом" для населения региона.

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.

По словам Ганчева, ситуация складывается "не наилучшим образом" для населения Харьковской области. Он призвал жителей покинуть зону боевых действий, объясняя это тем, что войска противника предпринимают больше попыток уничтожения городов и поселков.

Также глава ВГА региона заявил, что те поселки, которые находится под обстрелами украинских войск, скоро будут освобождены.

Ранее cоветник премьера ДНР заявил, что бойцы российского СОБР совершили в Балаклее настоящий подвиг.

Видео: Telegram / Первый Харьковский