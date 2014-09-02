Советник премьера ДНР Гагин: бойцы российского СОБР совершили в Балаклее настоящий подвиг

Он подчеркнул, что в состав отряда входил только полицейский спецназ, который был ограничен в силах и средствах.

Бойцы российского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили в Балаклее настоящий подвиг. Об этом сообщил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин в интервью "РИА Новости".

По его словам, удержание города силами меньше полной роты можно назвать подвигом. Гагин подчеркнул, что в состав отряда входил только полицейский спецназ, который был ограничен в силах и средствах. Он добавил, что в результате действий СОБР украинские формирования понесли потери в живой силе и технике.

То, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, – просто подвиг. Ян Гагин, советник премьера ДНР

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Видео: Telegram / РИА Новости