Советник премьера ДНР Гагин: бойцы российского СОБР совершили в Балаклее настоящий подвиг

Бойцы российского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили в Балаклее настоящий подвиг. Об этом сообщил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин в интервью "РИА Новости".
По его словам, удержание города силами меньше полной роты можно назвать подвигом. Гагин подчеркнул, что в состав отряда входил только полицейский спецназ, который был ограничен в силах и средствах. Он добавил, что в результате действий СОБР украинские формирования понесли потери в живой силе и технике.
То, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, – просто подвиг.
Ян Гагин, советник премьера ДНР
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Видео: Telegram / РИА Новости
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