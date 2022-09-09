ВС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о поражении бойцов "Кракена" и ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили более 50 местных националистов в Харьковской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнялась Воздушно-космическими силами РФ. Удары высокоточного оружия наносились по пункту управления вооруженного формирования "Кракен", а также п огневым позициям 93-й механизированной бригады, расположенным на территории Донецкой народной республике. В ДНР ликвидировано свыше 50 человек личного состава противника и 16 единиц боевой техники.

Поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ПВО РФ сбила шесть украинских БЛА и перехватила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Напомним, что "Кракен" - запрещенная экстремистская и террористическая организация на территории РФ.

Фото и видео: Минобороны России