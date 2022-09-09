ПВО РФ сбила шесть украинских БЛА и перехватила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российская противовоздушная система за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбила шесть украинских беспилотников и перехватила 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и "Ольха". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
…В районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республике, а также Сладкая Балка Запорожской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
В воздушном пространстве уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", находившиеся в районах населенных пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также около Каховской гидроэлектростанции.
Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи.
Фото и видео: Минобороны России
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