Игорь Конашенков рассказал о ликвидации снарядов РСЗО и дронов ВСУ.

Российская противовоздушная система за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбила шесть украинских беспилотников и перехватила 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и "Ольха". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

…В районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республике, а также Сладкая Балка Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В воздушном пространстве уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", находившиеся в районах населенных пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также около Каховской гидроэлектростанции.

Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи.

Фото и видео: Минобороны России