Игорь Конашенков рассказал о ликвидации более 150 солдат ВСУ.

Вооруженные силы России отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге с журналистами от 1 ноября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что армия при помощи огневой мощи ликвидировала свыше 150 человек личного состава противника, три танка, четыре бронированных машин пехоты, шесть пикапов.

Противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками. Все атаки отражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины пытались напасть на ВС РФ с территории таких населенных пунктов как Николаевка и Куземовка, расположенных в Луганской народной республике, а также с Орлянки в Харьковской области.

Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России