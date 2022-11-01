Украинские военные обстреляли Энергодар и территорию возле ЗАЭС

Украинские военные обстреляли северо-западную территорию вблизи города Энергодар и участок возле Запорожской атомной электростанции. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 1 ноября сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что огневые силы противника были подавлены за последние сутки проведения специальной военной операции. В настоящий момент региональная радиационная обстановка вокруг ЗАЭС остается в норме.
Артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все