Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО за сутки.

Российские военные пресекли попытки наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне РФ сделал перед СМИ в рамках регулярного брифинга от 1 ноября. Эксперт уточнил, что на Николаево-Криворожском направлении поражены свыше 110 человек из личного состава ВСУ. Также уничтожен один танк, восемь боевых машин пехоты противника, восемь пикапов. Из-за огневого поражения силы Всу были отброшены на исходные позиции.

Активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России