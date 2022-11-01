Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Российские военные пресекли попытки наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне РФ сделал перед СМИ в рамках регулярного брифинга от 1 ноября. Эксперт уточнил, что на Николаево-Криворожском направлении поражены свыше 110 человек из личного состава ВСУ. Также уничтожен один танк, восемь боевых машин пехоты противника, восемь пикапов. Из-за огневого поражения силы Всу были отброшены на исходные позиции.
Активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области.
Фото и видео: Минобороны России
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