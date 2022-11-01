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ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области

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Игорь Конашенков рассказал о работе авиации на СВО.

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России уничтожила украинский боевой самолет Су-24, находящийся над территорией Днепропетровской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 1 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

Истребительной авиацией в районе Апостолово Днепропетровской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что отечественная оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за последние сутки проведения СВО поразила три склада с вооружением ВСУ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Миссии выполнены в Колодези, Невском и Новой Каменки.

ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, днепропетровск, игорь конашенков, минобороны, су-24
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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