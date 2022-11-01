ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о результатах СВО за последние сутки по данному направлению.

Вооруженные силы России уничтожили более 30 солдат противника на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков рассказал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 1 ноября. Генерал-лейтенант уточнил, что военные подавили атаку тактических групп ВСУ при помощи средств артиллерии личного состава. Поражено также четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

….По выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

