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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников

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Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов  Попасная, Новониканоровка (ЛНР), Мечниково  Волноваха, Кирилловка, Никольское (ДНР) и Казацкое (Херсонская область). Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также девять ракет HARM в районах Новой Каховки и Антоновки (Херсонская область.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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