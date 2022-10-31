Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Попасная, Новониканоровка (ЛНР), Мечниково Волноваха, Кирилловка, Никольское (ДНР) и Казацкое (Херсонская область). Кроме того, российские ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также девять ракет HARM в районах Новой Каховки и Антоновки (Херсонская область.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов.

Видео: Минобороны России