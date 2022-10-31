Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Кроме того, российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады находились в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка (Херсонская область), Терны и Колодези (ДНР). Кроме того, российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе (Запорожская область), Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр и Мураховка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам украинской энергетики.

Видео: Минобороны России