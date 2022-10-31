Минобороны РФ: российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили четыре украинских склада боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склады находились в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка (Херсонская область), Терны и Колодези (ДНР). Кроме того, российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе (Запорожская область), Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр и Мураховка.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам украинской энергетики.
Видео: Минобороны России
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