  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:04
20
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по объектам украинской энергетики

0 0

Цели ударов были достигнуты.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам украинской энергетики. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары по системам военного управления и энергетики Украины были нанесены высокоточным оружием большой дальности. Конашенков отметил, что цели ударов были достигнуты. Он добавил, что все назначенные объекты поражены.

Ранее артиллерист из ЮВО рассказал о деморализации украинских войск на запорожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, удары, энергетика украины
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии