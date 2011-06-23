Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по объектам украинской энергетики

Цели ударов были достигнуты.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам украинской энергетики. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары по системам военного управления и энергетики Украины были нанесены высокоточным оружием большой дальности. Конашенков отметил, что цели ударов были достигнуты. Он добавил, что все назначенные объекты поражены.

Ранее артиллерист из ЮВО рассказал о деморализации украинских войск на запорожском направлении.

Видео: Минобороны России