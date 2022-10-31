Артиллерист из ЮВО рассказал о деморализации украинских войск на запорожском направлении

По его словам, после неудачных попыток прорыва украинские войска понесли большие потери.

Командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) рассказал о деморализации украинских войск на запорожском направлении. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, после неудачных попыток прорыва украинские войска понесли большие потери. Артиллерист отметил, что активность со стороны противника снижается, наступать больше никто не хочет. По полученной информации, украинские войска пытаются проводить различные диверсии и провокации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор".

Видео: Telegram / РИА Новости