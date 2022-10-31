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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор"

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Комплексы успешно прикрывают российские военные колонны во время маршей.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Тор" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение комплексов на боевые позиции и нанесение огневых ударов по самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что ЗРК "Тор" успешно прикрывают российские военные колонны во время маршей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Смерч".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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