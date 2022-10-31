Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор"

Комплексы успешно прикрывают российские военные колонны во время маршей.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Тор" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение комплексов на боевые позиции и нанесение огневых ударов по самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что ЗРК "Тор" успешно прикрывают российские военные колонны во время маршей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Смерч".

Видео: Минобороны России