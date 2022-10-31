Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Смерч"

Дивизионы выполняют задачи по уничтожению особо важных объектов украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана работа дивизионов в ночных условиях. Они выполняют задачи по уничтожению особо важных объектов украинских войск. К ним относятся командные пункты, узлы связи, а также склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

В военном ведомстве отметили, что цели снарядов РСЗО "Смерч" находятся за десятки километров, а эффективная работа возможна на расстоянии до 90 км.

Ранее командир подразделения РСЗО рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении.

Видео: Минобороны России