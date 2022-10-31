По словам командира, российская артиллерия усилила огневую мощь с приходом мобилизованных.

Командир подразделения РСЗО рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам командира, российская артиллерия усилила огневую мощь с приходом мобилизованных. Он подчеркнул, что прибывшие люди готовы на сто процентов и имеют желание идти до конца.

Также командир подразделения РСЗО добавил, что войска работают по скоплению техники и живой силе противника, а также участвуют в контрбатарейной борьбе по поражению артиллерийских систем.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев продолжает провокации на Запорожской АЭС.

Видео: Минобороны России