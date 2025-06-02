"Торнадо-С" уничтожил в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ

РСЗО при "Западе" уничтожил цель ВСУ в зоне СВО.

Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" уничтожил склад с боеприпасами и вооружением Вооруженных сил Украины, расположенный на территории Харьковской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 2 июня. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполняются военнослужащими при "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Ранее воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов противника, предназначенных для снабжения личного состава.

Получив целеуказания, расчет РСЗО "Торнадо-С" реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" оперативно прибыл в район боевого применения. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп по скоплению противника 300-миллиметровыми снарядами. пресс-служаМинобороны РФ

Известно, что огневой мощи одной установки "Торнадо-С" достаточно для ликвидации обозначенных разведкой целей врага. Дополнительно при работе только одной РСЗО бойцам проще маневрировать и уходить от возможного ответного удара со стороны артиллерии противника.

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Фото и видео: Минобороны России