Минобороны РФ: Киев продолжает провокации на Запорожской АЭС

В течение суток были зафиксированы три обстрела Энергодара и территории, прилегающей к станции.

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток были зафиксированы три обстрела Энергодара и территории, прилегающей к станции, артиллерийскими подразделениями украинских войск. Всего было выпущено 10 снарядов

Конашенков уточнил, что обстрелы велись из района населенного пункта Новокиевка. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР.

Видео: Минобороны России