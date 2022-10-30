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Минобороны РФ: Киев продолжает провокации на Запорожской АЭС

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В течение суток были зафиксированы три обстрела Энергодара и территории, прилегающей к станции.

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток были зафиксированы три обстрела Энергодара и территории, прилегающей к станции, артиллерийскими подразделениями украинских войск. Всего было выпущено 10 снарядов

Конашенков уточнил, что обстрелы велись из района населенного пункта Новокиевка. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, запорожская аэс, игорь конашенков, минобороны россии, обстрелы
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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