Минобороны РФ: российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

Штурмовые отряды в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра.

Вооруженные силы России вышли к окраинам Павловки в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра. Это позволило им выйти к южным окраинам населенного пункта. В результате действий российских военных были уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Также Конашенков добавил, что шесть украинских солдат сдались в плен, а один украинский танк был захвачен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова.

Видео: Минобороны России