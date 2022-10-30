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Минобороны РФ: российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

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Штурмовые отряды в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра.

Вооруженные силы России вышли к окраинам Павловки в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра. Это позволило им выйти к южным окраинам населенного пункта. В результате действий российских военных были уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Также Конашенков добавил, что шесть украинских солдат сдались в плен, а один украинский танк был захвачен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, днр, игорь конашенков, минобороны россии, павловка
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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