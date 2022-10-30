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Минобороны РФ: российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова

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Российские военные поразили узел связи ВСУ в районе Беляевки.

Вооруженные силы России нанесли удар по центру подготовки украинских войск в районе Очакова. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные поразили узел связи ВСУ в районе Беляевки (Херсонская область), а также склад боеприпасов в районе Купянска (Херсонская область) и 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Кроме того, были поражены живая сила и военная техника в 189-ти районах.

Ранее Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, очаков
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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