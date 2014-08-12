Военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

Минобороны показало боевую работу специалистов подразделений войск связи ЗВО в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано, как военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Основной задачей специалистов является организация каналов связи для управления сухопутной группировкой войск.

В военном ведомстве отметили, что связисты выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили украинский МиГ-29 в николаевской области.

Видео: Минобороны России