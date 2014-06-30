Игорь Конашенков рассказал о ликвидации авиации ВСУ на СВО.

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29, летавший над Николаевской областью. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили на Украине 2370 БПЛА, 327 боевых самолетов, 164 вертолета, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 162 танков.

ВС России уничтожили 70 украинских военных возле Червонопоповки в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России