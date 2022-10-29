ВС России уничтожили 70 украинских военных возле Червонопоповки в ЛНР

Игорь Конашенков рассказал об успехах на краснолиманском направлении СВО.

Вооруженные силы России уничтожили 70 украинских военных, находящихся возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной ресублики. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами от 29 октября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции противник продолжил безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами.

Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России