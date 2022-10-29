Российские беспилотники уничтожили установку Бук-М1 под Херсоном

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО и дронов на СВО.

Российские беспилотники уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса Бук-М1, расположенную противниками под городом Херсоном. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также в регионе поражены гаубицы американского производства M777 при помощи отечественных модернизированных систем "Ланцет", которые используют барражирующие боевые припасы разработки ZALA AERO.

Ударами беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка уничтожена ЗРК "Бук-М1" и две американских гаубицы М777. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России